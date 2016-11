Kiwi's en Maori's op koninklijk programma

CHRISTCHURCH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmorgen (lokale tijd) op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland aangekomen in Christchurch, op het Zuidereiland.

Door ANP - 8-11-2016, 6:50 (Update 8-11-2016, 6:50)

Het bezoek begon bij het Willowbank Wildlife Reserve waar de Nieuw-Zeelandse inheemse vogel de kiwi voor uitsterven wordt behoed door onder meer een 'fokprogramma'. Dit gebeurt met de operatie 'nest egg', het weghalen van verse eieren uit nesten om ze in het reservaat uit te broeden.

Maar liefst 95 procent van kiwi kuikens sterft in het wild voordat ze zes maanden oud zijn; de kiwi's die uit de broedmachines komen worden later weer uitgezet in het gebied waar de eieren vandaan kwamen.

Tweede programma-onderdeel was een bezoek aan de grootste Maori-stam, de Ngai Tuhu Marae. Later op de dag is er aandacht voor de gevolgen van het natuurgeweld dat Christchurch in 2011 trof: een aardbeving van 6,3 op de schaal van Richter. Die vernielde grote delen van de stad en kostte aan 185 mensen het leven.