Koningspaar bekijkt wederopbouw Christchurch

ANP Koningspaar bekijkt wederopbouw Christchurch

CHRISTCHURCH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag in een toeristische tram een korte rit gemaakt door het centrum van Christchurch. Daar zagen ze met eigen ogen de wederopbouw van de Nieuw-Zeelandse stad na de zware aardbeving van februari 2011.

Door ANP - 8-11-2016, 6:52 (Update 8-11-2016, 6:52)

Het zwaar getroffen centrum is in feite één grote bouwput. Hijskranen, werkschuttingen, wegafzettingen, beschadigde gebouwen, noodwinkels in containers en tal van bouwprojecten bepalen er het beeld. Hele huizenblokken zijn neergehaald en waar nog niet met nieuwbouw is begonnen zijn met gras overgroeide parkeerterreinen.

Bij de beving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter werden 6000 gebouwen beschadigd en kwamen 185 mensen om het leven. Enkele maanden eerder in september 2010 was de regio al getroffen door een fikse beving. Het natuurgeweld in 2011 was voor veel met name oude gebouwen de genadeklap. Zo verloor de stad haar delen van de kathedraal, die nu een trieste aanblik biedt.

Huiveringwekkend

Voorafgaand aan de rondrit had het koningspaar een bezoek gebracht aan de indrukwekkende expositie 'Quake City' van het Canterbury Museum, waar het verhaal van de twee achtereenvolgende bevingen wordt verteld. Opnamen van een veiligheidscamera boden een huiveringwekkend beeld van het moment van de beving, even na het middaguur op 22 februari 2011. Te zien was hoe mensen als door een wonder ontsnappen aan instortende gebouwen en muren.

Koning en koningin spraken er ook met hulpverleners en met een overlevende van de natuurramp. De burgemeester van Christchurch, Lianne Dalziel, gaf uitleg over de wederopbouw waarbij ook Nederlandse expertise wordt gebruikt - met name op het gebied van watermanagement voor de laag gelegen delen van de stad.

De hele tweede dag van het staatsbezoek speelt zich dinsdag af in Christchurch en directe omgeving. Het koningspaar bezocht al een kiwi-reservaat en had een uitgebreide ontmoeting met de Ngai Tuhu, de grootste Maori stam op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland. Aan het einde van de dag is er ook een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap.