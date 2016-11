Koenders toont zangkunst bij Maori's

CHRISTCHURCH - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft ongekende talenten. Dat bleek dinsdag tijdens het staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland bij een bezoek aan het gemeenschapshuis (marae) van de Maori-stam Ngai Tuhu.

Door ANP - 8-11-2016, 7:00 (Update 8-11-2016, 7:00)

Als onderdeel van de welkomstceremonie moest er van Nederlandse kant worden gezongen. De minister nam de rol van voorganger op zich bij 'Tulpen van Amsterdam'. Hij bracht het er goed van af.

Het koningspaar ontsnapte aan het 'community singing'. Als hoofdgasten hoefden zij niet mee te doen, maar Willem-Alexander en Máxima keken wel geamuseerd toe hoe minister, hofhouding en medewerkers de tegen over hen gezeten Maori vermaakten.

Misverstand

Koenders had daarvoor al een geestige inleiding gehouden over de eerste contacten tussen Abel Tasman en de Maori, die met veel instemming werd begroet. Er was destijds sprake geweest van een 'misverstand', toen Tasman een trompetstoot liet klinken en de Maori dachten dat het een oorlogsverklaring was. 'Er vielen een paar doden' aldus de minister, maar tegenwoordig waren de betrekkingen uitstekend en ook die vaststelling kon rekenen op veel bijval.

De Maori kregen op de tweede dag van het staatsbezoek veel aandacht, en in Christchurch haalde een stamoudste tegenover de koning herinneringen op aan het staatsbezoek van koningin Beatrix in 1992. "Ik ben nog nooit zo indringend ondervraagd", aldus de Maori tot hilariteit van het gezelschap.