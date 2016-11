Parade van olifanten knielt voor Bhumibol

BANGKOK - Elf olifanten uit de Thaise stad Ayutthaya hebben dinsdag tijdens een processie in Bangkok een eerbetoon gebracht aan de vorige maand overleden koning Bhumibol. Zij knielden toen zij voor het koninklijk paleis in de Thaise hoofdstad langs liepen, zo meldt persbureau Reuters.

Door ANP - 8-11-2016, 20:05 (Update 8-11-2016, 20:05)

Daarna hielden de dieren en hun tweehonderd begeleiders een minuut stilte om de overleden vorst te herdenken. Bhumibol overleed op 88-jarige leeftijd nadat hij zeventig jaar op de troon van het Aziatische land had gezeten.

"Dit was de mooiste gebeurtenis die ik in mijn leven heb mee gemaakt", stelt olifantenhouder Laithongrien Meephan, die de processie had geïnitieerd. De dieren droegen gouden en zwarte gewaden. Een van de olifanten droeg een enorm portret van Bhumibol met zich mee.

De begeleiders waren allemaal in het zwart gekleed. Tijdens het lopen van de olifanten langs het paleis zongen zij het Thaise volkslied. Thailand kent officieel een periode van rouw die een jaar duurt.