Koningspaar zorgt voor tweeakter in Auckland

AUCKLAND - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Auckland voor veel hilariteit gezorgd bij een lunch voor zakenmensen uit Nederland en Nieuw-Zeeland. Het gezamenlijk optreden had ingestudeerd kunnen zijn, maar was geheel spontaan.

Door ANP - 9-11-2016, 6:01 (Update 9-11-2016, 6:01)

De koning hield bij de netwerklunch een korte toespraak en wilde die besluiten met een toost. Alleen stond er geen glas voor zijn neus. 'Dit is het moment dat de mooie assistente verschijnt', zei hij, met een breed gebaar, om aan te geven dat hij toch wel een glas wilde hebben.

De zaal lachte, en de ceremoniemeester maakte aanstalten een glas aan te reiken. Maar dat hoefde niet. Koningin Máxima stond op van haar tafel, en bracht haar glas naar haar man. 'Wat zou je moeten zonder zo'n mooie assistente' zei de koning onder groot gelach van de lunchgangers.

Dicht bij elkaar

In zijn toespraak beweerde Willem-Alexander dat Nieuw-Zeeland en Nederland 'heel dicht bij elkaar' liggen. Hij was zich bewust van de 19.000 kilometer fysieke afstand, maar bedoelde qua mentaliteit. 'Een open mentaliteit, gericht op handel en export. Op samenwerking over grenzen heen. Op zakendoen op grond van heldere waarden en normen', zei de koning.

Hij zag veel mogelijkheden voor samenwerking, met name op gebieden als tuinbouw en landbouw. Beide landen zijn daar sterk in. 'Dat schept een band. We liggen dicht bij elkaar, want we lopen tegen dezelfde opgaven op.'