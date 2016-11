Haakon promoot Noorse cultuur in Toronto

TORONTO - De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben de Canadese hoofdstad Ottawa verlaten en zijn doorgereisd naar Toronto. Daar lag de focus op de Noorse cultuur, meldt het hof woensdag. Haakon en Mette-Marit begonnen maandag aan een vierdaags bezoek aan Canada.

Door ANP - 9-11-2016, 19:30 (Update 9-11-2016, 19:30)

Haakon en Mette-Marit begonnen de tweede dag van hun bezoek op de universiteit van Toronto. Daar focuste de kroonprins zich op de muziekindustrie, zijn echtgenote legde de nadruk op de Noorse literatuur. Mette-Marit sprak met twee Noorse schrijvers. Erlend Loe, wiens werk over de hele wereld wordt uitgegeven, had tips voor Hilde Kristin Kvalvaag, die hoopt haar boeken ook in onder meer Canada aan de man te kunnen gaan brengen.

De kroonprins woonde ondertussen een seminar bij over het internationaal promoten van artiesten. Ook de Noorse zangeressen Ida Jenshus en Aurora Aksnes waren aanwezig, de dames traden bovendien op tijdens de lunch.

’s Middags bezochten Haakon en Mette-Marit een andere universiteit, waar stil werd gestaan bij ‘sociale innovatie’, nieuwe oplossingen voor sociale en ecologische vraagstukken. ’s Avonds woonde het paar de Canadese première van The King’s Choice (Kongens nei) bij. De film, de Noorse inzending voor de Oscars, gaat over de weigering van toenmalig koning Haakon VII om in te gaan op de eis van nazi-Duitsland om Vidkun Quisling aan te stellen als premier.