ANP Koningin Margrethe beloont oorlogsjournalist

KOPENHAGEN - Koningin Margrethe heeft oorlogsjournalist Louise Roug Bokkenheuser woensdag in het zonnetje gezet. De Deense vorstin overhandigde Bokkenheuser een prijs van 50.000 kroon (ruim 67.000 euro).

Door ANP - 9-11-2016, 20:48 (Update 9-11-2016, 20:48)

Bokkenheuser vond het een ‘enorme eer’ om ontvangen te worden op paleis Christiansborg. “Ik ben heel blij”, zei ze voor aanvang van de ceremonie tegen Billed Bladet. Het was voor de 43-jarige Bokkenheuser de eerste keer dat ze koningin Margrethe ontmoette.

De correspondent, die in Denemarken werd geboren maar nauwelijks in het land werkt, kreeg de Ebbe Munck Award. Die wordt elk jaar uitgereikt door het Ebbe Munck Memorial Fund. Margrethe is beschermvrouwe van het fonds dat in 1974 werd opgericht ter nagedachtenis aan de Deense journalist Ebbe Munck.