ANP Prins Charles bij herdenkingsdienst Bahrein

MANAMA - Prins Charles is vrijdag in Bahrein, de laatste dag van het bezoek dat hij samen met zijn vrouw Camilla bracht aan het Midden-Oosten.

Door ANP - 11-11-2016, 14:00 (Update 11-11-2016, 14:00)

Charles woonde een herdenkingsdienst voor oorlogsslachtoffers bij op de Britse ambassade in Manama. Daarna had hij een ontmoeting met Britse veteranen. Op de ambassade werd hij ook gebriefd over het werk van de Council of Environment en de rol van het Britse bedrijf Bluewater Bio in het herstellen van Tubli Bay. Deze baai in het oosten van het land wordt weer langzaam in ere hersteld na jarenlange vervuiling.

De prins van Wales ontmoette ook enkele hoogwaardigheidsbekleders van het ministerie van huisvesting in Bahrein. De hertogin van Cornwall bracht ondertussen een bezoek aan het nationale theater, waar zij een repetitie van het Bolshoi balletgezelschap bijwoonde. Ook ging Camilla langs een opvangtehuis voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Het bezoek aan het Midden-Oosten van Charles en Camilla begon op 5 november in Oman en bracht hen ook naar de Verenigde Arabische Emiraten.