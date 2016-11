Pierre Casiraghi en Beatrice verwachten kind

MONACO - Pierre Casiraghi en zijn echtgenote Beatrice Borromeo verwachten hun eerste kind. Dit melden meerdere bronnen aan People, al wil het paleis in Monaco de zwangerschap van de Italiaanse Beatrice nog niet bevestigen. Beatrice zou begin 2017 zijn uitgerekend.

De 29-jarige Pierre Casiraghi is het jongste kind van prinses Caroline van Monaco, die voor de vierde keer oma wordt. Pierre Casiraghi en Beatrice Borromeo trouwden in de zomer van vorig jaar. Ze gaven elkaar na een samenzijn van zeven jaar het jawoord in de tuinen van het paleis van Monaco. Een week later volgde de kerkelijke inzegening van hun huwelijk op het idyllische eilandje San Giovanni in het Lago Maggiore.

Pierre is zevende in de lijn van troonopvolging in Monaco. Eerder had Beatrice al in een interview aangegeven dat ze uit een groot gezin komt en ook zelf graag kinderen wil, mits ze kan blijven werken als journalist. Op foto's van Beatrice, die onlangs werd gezien op het vliegveld LaGuardia in New York, is duidelijk te zien dat ze zwanger is.

Pierres 32-jarige broer Andrea Casiraghi en zijn vrouw Tatiana Santo Domingo hebben twee kinderen, een driejarige zoon en een dochter India die in april vorig jaar werd geboren. Pierres 30-jarige zus Charlotte Casiraghi heeft een zoon, Raphaël, die volgende maand drie jaar wordt.