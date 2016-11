Laurentien praat met kinderen over werkstress

ANP Laurentien praat met kinderen over werkstress

DEN HAAG - Prinses Laurentien krijgt maandag tips van kinderen om werkstress tegen te gaan. Ze leidt een kringgesprek met leerlingen van de Haagse Paschalisschool over dit onderwerp. Minister Lodewijk Asscher geeft daar het startsein voor de derde Week van de Werkstress.

Door ANP - 11-11-2016, 23:26 (Update 11-11-2016, 23:26)

Een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Werkstress is hiermee beroepsziekte nummer één. Werkstress raakt niet alleen volwassenen, maar ook hun kinderen. Ouders met een kort lontje of gestreste leerkrachten blijken voor veel kinderen een bekend verschijnsel. Samen met de Missing Chapter Foundation (MCF), die door Laurentien is opgericht, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom de Raad van Kinderen gevraagd om mee te denken over oplossingen voor werkstress.

De Week van de Werkstress duurt vier dagen.