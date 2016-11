Prinses Sofia werkt niet langer samen met zus

STOCKHOLM - De Zweedse prinses Sofia werkt niet langer samen met haar oudere zus Lina. Lina werkte voor Project Playground, de stichting die is opgericht door Sofia, maar verruilde die baan voor een job bij een pr-bedrijf.

Door ANP - 14-11-2016, 22:25 (Update 14-11-2016, 22:25)

“Ze hebben geluk dat ze Lina binnen hebben gehaald”, zei een woordvoerder van Project Playground tegen Expressen. Ook het pr-bedrijf waar Lina nu werkt heeft een connectie met de Zweedse koninklijke familie, ontdekte de krant. Prins Carl Philip, Sofia’s echtgenoot, schakelde het bureau meermaals in voor hulp bij het schrijven van een toespraak.

Sofia richtte Project Playground op in 2010. De stichting zet zich in voor kinderen in een achterstandsituatie. Sofia trouwde in 2015 met Carl Philip, in april zette ze prins Alexander op de wereld. Lina Frejd is een van de peettantes van het kereltje.