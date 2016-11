Prins Harry speecht op aidsconferentie

ANP Prins Harry speecht op aidsconferentie

DURBAN - De Britse prins Harry heeft zich dinsdag in Durban weer hard gemaakt in de strijd tegen aids. Op een conferentie in de Zuid-Afrikaanse stad zei de prins dat er al veel vooruitgang is geboekt maar dat dat nog niet genoeg is.

Door ANP - 15-11-2016, 16:13 (Update 15-11-2016, 16:13)

"We mogen de urgentie hiervan niet verliezen, ondanks de vooruitgang blijft hiv een mondiaal probleem. Vorig jaar stierven 1,1 miljoen mensen aan aids en werden 2,1 miljoen anderen besmet", zo sprak Harry met harde cijfers. "Zelfs in mijn eigen land stijgt het aantal infecties nog ondanks de beschikbaarheid van bijvoorbeeld hiv-testen en behandelingen."

Volgens de prins is het tijd dat een nieuwe generatie leiders opstaat om de laatste stappen te zetten en mensen te inspireren. "Het is tijd dat jonge mensen zich niet meer schamen om een hiv-test aan te vragen. Het is tijd om jongens en meisjes met hiv niet meer apart te houden van vriendjes, klasgenoten en buren. Het is tijd om te erkennen dat stigmatisering en discriminatie nog altijd de grootste barrière is om deze ziekte voor eens en altijd te verslaan", aldus Harry.

De afgelopen dagen bracht de prins door in Lesotho, waar Harry projecten van de door hem gesteunde liefdadigheidsorganisatie Sentebale heeft lopen. Wat hij daar heeft gezien, geeft hem vertrouwen. "Zij zijn de reden waarom ik zo veel om deze strijd geef. Ik hoop dat hun verhalen, en niet alleen de problemen waarmee ze kampen, jullie allemaal inspireren."