ANP Victoria en Daniel volgende maand naar Italië

STOCKHOLM - De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel brengen vlak voor de kerstdagen een bezoek aan Italië. Dat bevestigde een woordvoerder van het Zweedse hof aan Expressen.

Door ANP - 16-11-2016, 12:34 (Update 16-11-2016, 12:34)

Victoria en Daniel zijn van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 december in Italië. De kroonprinses en prins bezoeken Rome en Milaan. Het is de eerste grote reis van het paar sinds de geboorte van hun tweede kind. Prins Oscar kwam in maart ter wereld.

Victoria vloog in september in haar eentje naar New York. Daar woonde ze een aantal bijeenkomsten rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij.