ANP Koningin Mathilde leest weer voor

BRUSSEL - Koningin Mathilde duikt ook dit jaar weer in de boeken voor de Belgische Voorleesweek. Dinsdag leest ze op een school in Asse voor, maakte het Belgische hof woensdag bekend.

Door ANP - 16-11-2016, 14:21 (Update 16-11-2016, 14:21)

Mathilde, die al jaren deelneemt aan de Voorleesweek, gaat dit keer naar de Vrije Lagere School de Kleine Wereld. Na het voorlezen neemt de vrouw van koning Filip deel aan een rondetafelgesprek met auteurs, deskundigen en vrijwilligers.

Tijdens de Voorleesweek, die dit jaar van 19 tot 27 november plaatsvindt, worden in bibliotheken, boekhandels en op scholen voorleesuurtjes georganiseerd. De week is een initiatief van Iedereen Leest.

Vorig jaar zou Mathilde voorlezen in de bibliotheek van Laken, maar vanwege de terreurdreiging in België ging dat niet door. Daarop besloot de koningin een aantal kinderen uit te nodigen op het koninklijk paleis in Brussel.