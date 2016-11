Elizabeth en Philip 69 jaar gehuwd

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth viert zondag met haar man prins Philip dat ze elkaar precies 69 jaar eerder het jawoord gaven in Westminster Abbey in Londen. Volgend jaar kan het hoogbejaarde paar - zij is 90, hij 95 - bij leven en welzijn zijn briljanten bruiloft vieren.

Door ANP - 17-11-2016, 11:31 (Update 17-11-2016, 11:31)

Elizabeth en Philip kennen elkaar echter al veel langer dan 69 jaar. De huidige koningin was dertien jaar toen ze bij een bezoek aan Royal Naval College in Dartmouth kennismaakte met de vijf jaar oudere officier prins Philip. Die zorgde ervoor dat Elizabeth en haar jongere zus Margaret werden vermaakt terwijl hun ouders koning George VI en koningin Elizabeth het marine-opleidingsinstituut in 1939 bezochten.

Op Elizabeth maakte de in Griekenland geboren, maar deels in Engeland opgegroeide Philip zo'n indruk dat ze daarna voor niemand anders meer oog had. Ze ging hem schrijven en na de Tweede Wereldoorlog maakten beiden serieus werk van hun relatie. Philip deed Elizabeth in september 1946 een aanzoek, maar koning George VI wilde dat zijn dochter nog even wachtte. Op 10 juli 1947 ging hij dan toch akkoord met de verloving en op 20 november 1947 volgde het huwelijk.

Elizabeth heeft Philip altijd haar steun en toeverlaat genoemd en ook na 69 jaar huwelijk, waarvan Elizabeth 64 jaar koningin was, vervullen beiden nog trouw hun openbare verplichtingen. Stoppen is er niet bij. Philip is zelfs actiever dan zijn kleinzoons Harry en William.