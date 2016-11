Máxima in slagerij voor verslag MKB-cijfers

VOORSCHOTEN - Koningin Máxima stond vrijdagochtend in een slagerij in Voorschoten. Daar woonde zij de presentatie bij van het Jaarbericht 2016, de Staat van het MKB, van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Door ANP - 18-11-2016, 11:38 (Update 18-11-2016, 11:38)

Máxima is lid van het comité dat structureel inzicht probeert te krijgen in de stand van zaken van het midden- en kleinbedrijf in Nederland. De grote vraag van het jaarverslag is wat er nodig is om een succesvolle ondernemer te worden en te blijven in een omgeving die snel verandert.

Het jaarverslag werd gepresenteerd in slagerij Van Eijk, omdat het familiebedrijf de belichaming is van de boodschap van het verslag. De slagerij speelde namelijk afgelopen jaren in op de veranderende markt. Hierdoor slaagden zij erin om naast het vaste klantenbestand ook nieuwe klanten aan te trekken.