Kamp en Constantijn op handelsmissie naar VS

DEN HAAG - Prins Constantijn gaat begin januari met minister Henk Kamp van Economische Zaken op handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten. De twee worden op hun reis van 5 tot 10 januari vergezeld door vertegenwoordigers van meer dan honderd Nederlandse bedrijven, start-ups en kennisinstellingen.

Door ANP - 22-12-2016, 18:23 (Update 22-12-2016, 18:23)

Het bezoek aan de VS staat in het teken van high-techindustrie. De groep begint met een bezoek aan de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste elektronicabeurs ter wereld. Op de beursvloer is dit jaar voor het eerst een hoek ingericht waar een dertigtal Nederlandse start-ups zich hebben verzameld. Na het bezoek aan Las Vegas reist de handelsmissie door naar San Francisco en Silicon Valley, het mekka van technologiebedrijven in de kuststad.

Kamp brengt ook nog een bezoek aan een circuit in Monterey, waar de Nederlandse zonneauto Stella, van de Technische Universiteit Eindhoven, gaat proberen een nieuw snelheidsrecord te vestigen.