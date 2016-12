RTL krijgt inzage in brieven aan de koning

WASSENAAR - De koning en de koningin krijgen jaarlijks tussen de 3000 en 5500 brieven. RTL Nieuws mocht deze brieven inzien, naar eigen zeggen na lang aandringen. De schrijvers moeten anoniem blijven.

Door ANP - 25-12-2016, 17:24 (Update 25-12-2016, 17:24)

Op de website schrijft de nieuwsrubriek dat het brieven zijn van onder meer mensen die het moeilijk hebben en niet meer weten waar ze anders moeten aankloppen. De brieven zijn vertrouwelijk omdat ze vaak heel persoonlijk zijn.

RTL citeert: "AUB. Help ons". En: "Wij schrijven een brief omdat we radeloos zijn. Ik kan de hele dag wel huilen." Geld krijgen de brievenschrijvers niet. Wel krijgen ze een brief met tips van het betreffende ministerie. Dit jaar kwamen er 144 brieven binnen van mensen die financiële problemen hebben. Die gaan naar het ministerie van Sociale Zaken en worden daar ook beantwoord.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale Zaken reageert bij RTL: "Het is een soort laatste redmiddel. Mensen hopen dat de koning voor een oplossing kan zorgen. Ik begrijp wel dat mensen schrijven."