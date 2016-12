Bijna 1,5 miljoen kijkers kersttoespraak

ANP Bijna 1,5 miljoen kijkers kersttoespraak

AMSTERDAM - Tegen de 1,5 miljoen mensen hebben zondag de kersttoespraak van koning Willem-Alexander op tv gezien. De koning sprak in de traditionele kerstrede over de onzekere tijden waarin we nu leven en de tegenstellingen die groter lijken te worden.

Door ANP - 26-12-2016, 8:40 (Update 26-12-2016, 8:40)

De traditionele rede werd op diverse zenders uitgezonden. NPO1 trok met ruim 1 miljoen kijkers de meeste belangstellenden, gevolgd door NPO2 met 214.000 kijkers, RTL4 met 103.000 en SBS6 met 58.000 kijkers, liet de Stichting KijkOnderzoek (SKO) maandag weten.

Bij elkaar opgeteld was de toespraak, die om 13.00 uur werd uitgezonden, bijna het best bekeken programma op eerste kerstdag. Het NOS Journaal van 20.00 uur deed het met ruim 1,5 miljoen kijkers iets beter.

De jaarlijkse kersttoespraak voorafgaand aan het Urbi et Orbi van paus Franciscus trok op NPO1 388.000 kijkers. De paus riep zondag op tot wereldwijde vrede.