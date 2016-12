William denkt aan terugkeer naar Londen

ANP William denkt aan terugkeer naar Londen

LONDEN - Prins William en zijn vrouw Kate denken erover volgend jaar terug te verhuizen naar Kensington Palace in Londen. Dat meldt dinsdag de Britse krant The Daily Telegraph. De hertog en hertogin van Cambridge zouden hun zoontje prins George al hebben ingeschreven voor een plek op de exclusieve Wetherby pre-pep school, waar William zelf ook enkele jaren naar toe is gegaan.

Door ANP - 27-12-2016, 16:40 (Update 27-12-2016, 16:40)

Volgens de Telegraph staat William voor belangrijke beslissing. In maart loopt zijn tweejarig contract als helikopterpiloot af bij de East Anglia Air Ambulance. Verlenging van de overeenkomst zou betekenen dat hij met zijn gezin langer in Anmer Hall in Norfolk kan wonen, maar dat staat uitbreiding van zijn koninklijke taken in de weg.

Met het ouder worden van koningin Elizabeth - in april hoopt ze 91 jaar te worden - is een grotere deelname van William aan de koninklijke werkzaamheden nodig. Bovendien wil zijn vader prins Charles het aantal werkende leden van de familie terugbrengen tot een kerngroep, met hoofdrollen voor William, Kate en Harry.

Dat betekent volgens de Telegraph dat de prins naar Londen moet terugkeren. Kate zou zich daarmee al hebben verzoend en ook zij zal meer gaan werken.