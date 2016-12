Prins Amedeo vertrekt naar Zwitserland

BRUSSEL - Prins Amedeo, oudste zoon van de Belgische prinses Astrid, vertrekt met zijn gezin uit België. Hij gaat in Bazel werken voor de privébank van zijn vader. Dat meldt donderdag Het Nieuwsblad.

Door ANP - 29-12-2016, 14:49 (Update 29-12-2016, 14:49)

Amedeo woonde de afgelopen twee jaar met zijn echtgenote Lili om de hoek van het ouderlijk huis Villa Schonenberg in Brussel. Daar werd dit voorjaar hun dochter Anna Astrid geboren, het eerste kleinkind van Astrid en Lorenz en eerste achterkleinkind voor koning Albert en koningin Paola.

Het Nieuwsblad denkt dat het vertrek van Amedeo en zijn gezin vooral prinses Astrid zwaar zal vallen. Ze was erg blij toen hij naar huis terugkeerde. "Voor een moeder is het natuurlijk fijn met het oog op toekomstige kleinkinderen", aldus Astrid in 2014. Met Amedeo erbij wonen straks vier van haar vijf kinderen in het buitenland, terwijl ook Lorenz doordeweeks in Bazel verblijft waar hij mede-eigenaar is van de bank Gutzwiller & Cie.