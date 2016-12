Paola krijgt bezoek van prins Laurent

BRUSSEL - Prins Laurent van België heeft donderdagavond zijn moeder koningin Paola bezocht in het Universitair Ziekenhuis Saint Luc in Brussel. Een fotograaf van persbureau Belga zag Laurent met zijn vrouw prinses Claire en hun kinderen naar binnen gaan.

Door ANP - 29-12-2016, 20:26 (Update 29-12-2016, 20:26)

Paola is opgenomen in het ziekenhuis met een wervelfractuur, veroorzaakt door een val. Haar herstel neemt volgens een persbericht van het Koninklijk Paleis maanden in beslag. Het ziekenhuis onthoudt zich van meer commentaar.

Volgens de woordvoerder van het paleis is het nog te vroeg om te zeggen hoelang de 79-jarige koningin in het ziekenhuis zal moeten verblijven. Over de omstandigheden van de val wilde het paleis niets kwijt. "Het is gebeurd in de privésfeer en behoort dus tot het privéleven van de koningin."