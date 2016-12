Feestreis voor jarig Noors koningspaar

OSLO - Het Noorse koningspaar maakt volgend jaar opnieuw een meerdaagse feestreis door Noorwegen. Na de kustreis van dit jaar ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koning Harald en koningin Sonja, zijn in 2017 de binnenlandse graafschappen Oppland en Henmark aan de beurt.

Door ANP - 30-12-2016, 22:21 (Update 30-12-2016, 22:21)

Aanleiding voor de reis van 11 tot en met 14 juni zijn de verjaardagen van koning en koningin. Beiden worden tachtig jaar. Op 10 mei, een week voor de nationale feestdag, wordt het koningspaar door de regering een feest aangeboden en in de rest van het jaar zijn er bijzondere evenementen.

Koning Harald is op 21 februari jarig, een week na de 85ste verjaardag van zijn zus prinses Astrid. Koningin Sonja, die op Kerstmis vanwege verkoudheid voor het eerst sinds haar intrede in de koninklijke familie in 1967 de traditionele dienst in de Holmenkollen kapel moest missen, wordt op 4 juli tachtig.

Ook in 2018 is er reden tot feest. Het koningspaar is dan vijftig jaar getrouwd.