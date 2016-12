Thaise koning vraagt om eenheid

ANP Thaise koning vraagt om eenheid

BANGKOK - De nieuwe koning van Thailand, Vajiralongkorn, heeft zaterdag zijn eerste nieuwjaarstoespraak gebruikt om de Thaise bevolking op te roepen tot eenheid. ''Ongeacht welke problemen we ons in land mogen hebben, we geloven dat als we samenwerken we alle problemen kunnen overkomen en oplossen', aldus de koning.

Door ANP - 31-12-2016, 20:38 (Update 31-12-2016, 20:38)

De koning bracht zijn wensen over aan de bevolking. ''Ik wens u vrij te zijn van lijden en ongeluk, ik wens u geluk toe en dat u mag krijgen wat u wenst'', zei Vajiralongkorn, die ook beloofde zijn beste krachten te zullen geven voor Thailand.

De koning droeg een donker pak en geen uniform, zoals bij veel van zijn eerdere semi-publieke optredens als kroonprins en net aangetreden koning. Hij dankte de bevolking voor de loyaliteit en trouw aan zijn in oktober na een regeringstijd van zeventig jaar overleden vader koning Bhumibol.

Vanwege dat overlijden waren in Bangkok veel van de gebruikelijke festiviteiten rond oud en nieuw geschrapt en was er een gebedsdienst op Sanam Luang, het grote veld naast het Koninklijk Paleis. Daar wordt vanaf volgende maand ook het speciale crematorium gebouwd voor de crematie van Bhumibol later in 2017.