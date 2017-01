Zieke koningin Elizabeth weer niet naar kerk

NORFOLK - Koningin Elizabeth voegt zich zondag niet bij haar familieleden voor de kerkdienst in de St Maria Magdalena kerk van Sandringham. De negentigjarige Britse vorstin voelt zich nog niet goed genoeg, liet Buckingham Palace zondagochtend weten.

Elizabeth kampt al ruim een week met een fikse verkoudheid. De koningin miste vorige week ook de kerstdienst in dezelfde kerk. Het was voor het eerst in 28 jaar dat Elizabeth zich niet bij haar familie voegde voor de dienst op Eerste Kerstdag.

Vanwege haar verkoudheid begon de vorstin ook een dag later aan haar traditionele kerstvakantie op koninklijk landgoed Sandringham. Ook haar echtgenoot prins Philip (95) was zwaar verkouden, maar hij knapte op tijd op voor de kerstdienst.