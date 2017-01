Argentijnse president bezoekt koningspaar

VILLA LA ANGOSTURA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens hun kerstvakantie in Patagonië een ontmoeting gehad met de Argentijnse president Mauricio Macri en diens vrouw Juliana Awada en dochtertje Antonia. Dat meldden Argentijnse media dit weekeinde.

Door ANP - 1-1-2017, 17:50 (Update 1-1-2017, 17:50)

De ontmoeting had vrijdagmiddag plaats op de estancia Pipilcura, op zo'n honderd kilometer van Bariloche. Het koninklijk gezin verblijft daar wel vaker enige tijd tijdens de vakanties in het zuiden van Argentinië. Het presidentieel gezin nam de helikopter om op visite te gaan bij de Oranjes, die net als Macri in dit deel van Patagonië de jaarwisseling doorbrengen.

Het was de derde keer dat koningin Máxima de in december 2015 aangetreden Argentijnse president ontmoette. Eerder zagen ze elkaar bij het Wereld Economisch Forum in Davis en afgelopen oktober bij een VN-werkbezoek van Máxima aan haar geboorteland. Macri, die voor het eerst kennismaakte met koning Willem-Alexander, komt eind maart op staatsbezoek in Nederland.

Volgens Argentijnse media waren de drie prinsesjes ook bij de ontvangst.