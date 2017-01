Prins Dimitri Romanov overleden

KOPENHAGEN - Prins Dimitri Romanov, een achterneef van de laatste Russische tsaar Nicolaas II, is zaterdag overleden in Denemarken. Dat meldt het Russische persbureau TASS. Romanov is negentig jaar geworden.

Door ANP - 2-1-2017, 7:38 (Update 2-1-2017, 7:38)

Romanov werd in 1926 geboren in het Franse Cap d'Antibes waar zijn ouders in ballingschap leefden. Hij was een achterkleinzoon van tsaar Nicolaas I. Later in zijn leven woonde hij in Italië en Egypte voor hij naar Denemarken verhuisde en daar bankier werd. Daarnaast was hij filantroop en het hoofd van de Romanov-familievereniging.

De Russische premier Dmitri Medvedev condoleerde Romanovs weduwe prinses Feodora met de dood van prins Dimitri.

Prins Dimitri was in 2015 nog eregast bij de Hermitage in Amsterdam toen daar de expositie 'Alexander, Napoleon en Joséphine' werd geopend.