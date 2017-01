Cambodja vraagt hulp na beledigen koning

PHNOM PENH - Cambodja heeft de hulp ingeroepen van de Thaise autoriteiten bij het opsporen van drie mannen die op Facebook een beledigende afbeelding hebben geplaatst van koning Norodom Sihamoni. Eén van de drie zou Thai zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen The Cambodia Daily.

Door ANP - 2-1-2017, 14:27 (Update 2-1-2017, 14:27)

De drie hebben het gezicht van de koning gefotoshopt in een homo-pornografische scène, met als bijschrift 'de koning van Cambodja is gay'. Dat laatste wordt door de woordvoerder niet ontkend, maar de bewerkte foto is reden genoeg om de mannen aan te klagen voor het beledigen van Norodom Sihamoni. Cambodja kent overigens niet zulke draconische straffen voor majesteitsschennis als het buurland, waar zo'n foto tot minstens vijftien jaar gevangenisstraf zou kunnen leiden.

"Het beledigen van de koning staat gelijk aan het beledigen van de Khmer-natie", aldus de zegsman. Prins Sisowath Thomico, een voormalig secretaris van de koning, vond dat het ministerie met vervolging had moeten wachten tot het paleis een klacht had ingediend, maar hij was het er wel mee eens dat er sprake was van belediging. "Iemands seksuele voorkeur behoort tot het privédomein, niet alleen voor de koning maar voor iedereen. Het is een zaak van eer en waardigheid."

Norodom Sihamoni's vader wijlen koning Norodom Sihanouk, die zelf minstens veertien kinderen had bij vijf verschillende vrouwen, heeft ooit van zijn zoon gezegd dat hij ''van vrouwen houdt zoals hij van zijn zussen houdt".