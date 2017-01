Beatrix bespaarde op vulpen tijdens abdicatie

ANP Beatrix bespaarde op vulpen tijdens abdicatie

AMSTERDAM - Koningin Beatrix tekende op 30 april 2013 de Akte van Adbicatie in het Koninklijk Paleis in Amsterdam met een vulpen van 110 euro. Het was een Parker Sonnet, uitgevoerd in zwarte lak en een 23 karaats verguld beslag.

Door ANP - 2-1-2017, 15:28 (Update 2-1-2017, 15:28)

De keuze voor deze vulpen door Beatrix was op het zuinige af, vertellen de leveranciers van de vulpen maandag in de Volkskrant. Hun vulpenspeciaalzaak P.W. Akkerman in Den Haag heeft namelijk ook pennen van 500 euro en meer in het assortiment.

Voor de akte was hele zware inkt nodig, om te voorkomen dat de handtekeningen op het document vergaan. De koninklijke staf kreeg vooraf duidelijke instructies over het gebruik van de pen. Om te voorkomen dat de vulpen op het moment suprême dienst zou weigeren, moesten medewerkers de pen in beweging houden totdat Beatrix haar zwierige handtekening zou zetten.

"De koningin zou moeilijk tegen Willem-Alexander kunnen zeggen: Ach, geef mij jouw pen even", grapt Paul Rutte van de vulpenspeciaalzaak in de krant. Hij testte de pen de avond voor de troonsafstand daarom uitgebreid en leverde die pas 's ochtends af bij het Kabinet van de Koningin.