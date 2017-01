Britannia grootste trekpleister Schotland

LEITH - Het voormalige Royal Yacht Britannia is het afgelopen jaar door bijna 350.000 mensen bezocht, een record. Het in 1997 uit de vaart genomen schip van koningin Elizabeth is daarmee de populairste toeristische attractie van Schotland. De Britannia ligt aangemeerd in Leith, onder de rook van Edinburgh.

Door ANP - 3-1-2017, 16:07 (Update 3-1-2017, 16:07)

Voor koningin Elizabeth en haar familie viel het afscheid van het schip destijds zwaar. De Britannia was een tweede huis voor de koningin die er sinds 1954 een paar keer mee rond de wereld was gevaren. Ook andere familieleden bewaarden dierbare herinneringen aan hun verblijf op de Britannia en pinkten een traantje weg bij de afscheidsceremonie.

Wat het voor Elizabeth extra moeilijk maakte was dat de regering geen geld over had voor een nieuw koninklijk schip. Vorig jaar werd in conservatieve kring nog even geopperd om de Britannia weer in de vaart te nemen, maar van dat plan is sindsdien niets meer vernomen en Schotland zou de attractie ook niet graag kwijtraken.