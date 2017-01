William nieuwe beschermheer politiefonds

LONDEN - Prins William is de nieuwe beschermheer van The Metropolitan and City Police Orphans Fund. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-1-2017, 23:40 (Update 3-1-2017, 23:40)

De stichting ondersteunt waar dat nodig is de kinderen van agenten van de Londense politie die tijdens hun dienst arbeidsongeschikt zijn geworden of zijn omgekomen en daardoor niet meer voor hun gezin kunnen zorgen. Het is naar verluidt de oudste politieliefdadigheidsorganisatie ter wereld. In 2020 wordt het 150-jarig bestaan gevierd.

De Britse koninklijke familie heeft al sinds het begin een belangrijke rol gespeeld bij de stichting. Zo was koningin Victoria, die regeerde tussen 1837 en 1901, de eerste beschermvrouw. Vele generaties later treedt prins William in haar voetsporen.