Britten: Japanse kroonprins maar verlegen

TOKIO - De Britten vonden de Japanse kroonprins Naruhito maar een verlegen jongeman. Dat blijkt uit officiële documenten uit 1984 die onlangs openbaar zijn gemaakt door het Nationaal Archief in Londen, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Naruhito, toen nog prins en geen kroonprins, studeerde in de jaren tachtig aan Oxford University. De Japanse prins werd begin 1984 uitgenodigd door premier Margaret Thatcher voor een lunch. Zij vroeg naar meer informatie over Naruhito.

“De prins is een knappe, enigszins verlegen jongeman die na wat aanvankelijke aarzeling ontspant tijdens een gesprek”, omschreven Britse autoriteiten Naruhito in februari 1984. In de brief staat ook dat de Japanse prins aanvankelijk moeite had met het Engels, wat gevolgen had voor zijn studie middeleeuwse geschiedenis.

Daarnaast schreven de autoriteiten over Naruhito’s hobby’s. Thatcher kreeg te horen dat de prins viool, cello en piano speelt en dat hij erg goed kan tennissen. “Hij is naar verluidt ongeslagen sinds zijn aankomst in Groot-Brittannië.”

Uit de documenten blijkt ook dat Naruhito een exemplaar van zijn boek The Thames And I: A Memoir Of Two Years At Oxford, waarin hij schrijft over zijn tijd in Oxford, naar Thatcher stuurde. “Ik heb warme herinneringen aan mijn tijd in Groot-Brittannië en de vriendelijkheid waarmee u mij heeft ontvangen”, schreef de kroonprins in een begeleidend briefje.