Juan Carlos (79) leidt gescheiden leven

ANP Juan Carlos (79) leidt gescheiden leven

MADRID - Koning Juan Carlos is donderdag 79 jaar geworden. Over de viering van de verjaardag van de in 2014 afgetreden Spaanse koning doet het hof geen mededelingen. In de Spaanse media wordt vooral opgemerkt dat Juan Carlos sinds de troonswisseling zich alleen nog met zijn liefhebberijen bezighoudt. Daartoe behoren onder meer zeilen, stierenvechten, autoracen en lekker eten - 'het liefst zo ver mogelijk weg van zijn echtgenote koningin Sofia' zoals website Vozpopuli noteerde.

Door ANP - 5-1-2017, 15:30 (Update 5-1-2017, 15:30)

De afgelopen jaren waren de gezamenlijke optredens van het koningspaar op de vingers van twee handen te tellen, al zijn er mogelijk nog samenkomsten geweest waarvan de media geen weet had. Juan Carlos en Sofia openden gezamenlijk twee exposities, waren aanwezig bij de presentatie van de autobiografie van koning Simeon en bij de viering van de zeventigste verjaardag van koning Carl Gustaf.

Beiden waren ook bij de lunch die prinses Beatrix bij een bezoek aan Madrid werd aangeboden, en ook in de familiesfeer kwam het gescheiden levende paar op Mallorca bijeen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Juan Carlos' zus Pilar. "Ze waren daar twee dagen, dat moet niet makkelijk zijn geweest", meende Vozpopuli dat verder vaststelde dat koning en koningin elkaar bij andere gelegenheden zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Juan Carlos heeft het voorbije jaren een aantal keren zijn zoon koning Felipe VI vertegenwoordigd bij officiële gelegenheden in Latijns-Amerika, zoals het afscheid van Fidel Castro op Cuba, de installatie van de presidenten van Peru en Guatemala en de ondertekening van het vredesakkoord in Colombia.