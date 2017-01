Prinses Madeleine met ouders in Zwitserland

ANP Prinses Madeleine met ouders in Zwitserland

STOCKHOLM - De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia krijgen tijdens hun vakantie in Zwitserland gezelschap van hun jongste dochter Madeleine. De prinses voegde zich met haar gezin bij haar ouders, schrijven Zweedse media.

Door ANP - 6-1-2017, 10:52 (Update 6-1-2017, 10:52)

In de Zwitserse Alpen maken de Zweedse royals tijd voor lange wandelingen en genieten Carl Gustaf en Silvia van hun kleinkinderen Leonore en Nicolas. De tweejarige prinses en haar eenjarige broertje zijn dol op de sneeuw. Ook een aantal goede vrienden van de koninklijke familie is in Zwitserland.

De twee oudere kinderen van het koningspaar, kroonprinses Victoria en prins Carl Philip, zijn niet mee. Carl Philip geniet met zijn vrouw Sofia en zoon Alexander van een vakantie in Zuid-Afrika. Het gezin werd begin deze week gespot in Kaapstad.