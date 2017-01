Koning Felipe trots op Spaanse strijdkrachten

MADRID - De Spaanse koning Felipe is trots op zijn strijdkrachten. Dat zei de vorst vrijdag tijdens de viering van ‘Pascua Militar’. Felipe bedankte de vertegenwoordigers van leger, luchtmacht, marine en Guardia Civil voor hun inzet en zei dat het hele land trots op hen is.

Door ANP - 6-1-2017, 13:56 (Update 6-1-2017, 13:56)

“Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en vooruitgang van het land”, sprak Felipe de strijdkrachten toe als hun opperbevelhebber. “Elke dag van het jaar zorgen jullie voor die veiligheid. Ter land, ter zee, in de lucht en nu ook in cyberspace.”

Felipe riep op ‘te blijven investeren in de modernisering van de strijdkrachten en de Guardia Civil’ en benadrukte het belang van deelname aan missies van de EU, NAVO en Verenigde Naties. “Dankzij jullie dagelijkse inspanningen wordt Spanje gezien als een loyale, betrouwbare en verantwoordelijke partner.”

Traditie

De koning, die werd vergezeld door zijn echtgenote koningin Letizia, sloot zijn toespraak af met een dankwoord voor de families van de militairen en marechaussee. “Zij maken jullie professionele successen mogelijk.”

Het Pascua Militar is een aloude militaire traditie in Spanje, die teruggaat tot de achttiende eeuw toen koning Carlos III festiviteiten verordonneerde voor de strijdkrachten die net succesvol slag hadden geleverd met de Britten. Elk jaar worden op 6 januari, Driekoningen, vertegenwoordigers van leger, luchtmacht, marine en Guardia Civil uitgenodigd op het Koninklijk Paleis van Madrid.