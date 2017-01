Britse prins William weer aan het werk

CAMBRIDGE - De Britse prins William heeft zijn werk als piloot voor de East Anglian Air Ambulance deze week hervat. Net als een groot deel van de Britten ging hij direct na de feestdagen weer aan de slag.

Door ANP - 6-1-2017, 18:46 (Update 6-1-2017, 18:46)

De 34-jarige prins vloog donderdag een patiënt naar het Addenbrooke's Hospital in Cambridge. Hij hielp zijn team de patiënt uit de helikopter te tillen en bleef drie kwartier wachten totdat het team klaar was in het ziekenhuis, zo blijkt uit foto's van Daily Mail.

William nam drie weken vakantie rond de feestdagen. De kleinzoon van koningin Elizabeth kreeg daardoor kritiek te verduren. Hij zou te weinig werken. Afgelopen jaar was de prins namelijk aanwezig bij 188 koninklijke verplichtingen, zijn vrouw Catherine gaf acte de présence bij 140 verplichtingen.

Alhoewel het paar eerder duidelijk maakte zich vooral te willen richten op de opvoeding van hun twee kinderen, ligt dat aantal fors lager dan bij Charles en Diana op die leeftijd. In het jaar dat William zo oud was als zijn zoon George nu, liep prins Charles 404 verplichtingen af en Diana 299.