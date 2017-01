'Huwelijk was beste fout die ik heb gemaakt'

APELDOORN - "Ons huwelijk werd gezien als een grote fout, maar het is en blijft de beste fout die ik ooit heb gemaakt." Dat zegt Pieter van Vollenhoven over zijn huwelijk met prinses Margriet, zaterdag in een interview in de Volkskrant. Het paar is komende dinsdag vijftig jaar getrouwd.

Door ANP - 7-1-2017, 9:52 (Update 7-1-2017, 9:52)

Volgens Van Vollenhoven waren veel mensen destijds tegen zijn verbintenis met de prinses gekant. "Het huwelijk werd als onjuist gezien en het was 'gedoemd te mislukken'. Die spanningen brachten ons vooral nader tot elkaar, maar ze konden ook weleens leiden tot ruzies. Terugblikkend hebben we het echter nooit betreurd dat we met elkaar zijn getrouwd."

Ook zijn eigen ouders vonden de relatie ongepast. "Mijn ouders vonden dat een mus niet met een mees moest trouwen. (..) Ze begrepen het wel, want zij vonden de prinses ook heel aardig, maar in hun hart vonden ze het ook fout."