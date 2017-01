Tachtig jaar geleden trouwde Juliana

DEN HAAG - Het is zaterdag precies tachtig jaar geleden dat in Den Haag prinses Juliana en prins Bernhard elkaar het jawoord gaven. Het op een zonnige winterse dag in 1937 gesloten koninklijk huwelijk hield stand tot het overlijden van Juliana in maart 2004.

Door ANP - 7-1-2017, 13:58 (Update 7-1-2017, 13:58)

Het is daarmee de langst durende echtverbintenis uit de Oranje-historie. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die dinsdag een halve eeuw zijn gehuwd, hebben daarna het langste huwelijk. Koning Willem I was 46 jaar getrouwd.

Het huwelijk van Juliana, de enige dochter van koningin Wilhelmina en de in 1934 overleden prins Hendrik, vond plaats aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Niet alle Duitse genodigden kregen van Adolf Hitler toestemming de bruiloft bij te wonen omdat er naar zijn smaak niet voldoende eer werd bewezen aan de nieuwe nazisymbolen.

Dochters

Een jaar later werd de eerste van vier dochters uit het huwelijk geboren, prinses Beatrix. Voor de oorlog volgde nog prinses Irene en tijdens de ballingschap van Juliana in Canada in 1943 kwam prinses Margriet ter wereld. Hekkensluiter Marijke Christina, die volgende maand zeventig wordt, werd in 1947 geboren.

Juliana en Bernhard zijn ondanks verschillende ernstige crises en de dreiging met echtscheiding door Juliana begin jaren vijftig toch altijd bij elkaar gebleven, al gingen ze grotendeels hun eigen weg. In 1962 werd met veel vertoon de zilveren bruiloft gevierd, later door waarnemers beschreven als een fraai koninklijk toneelstukje.

De diamanten bruiloft hebben beiden in 1997 nog bewust kunnen vieren, met een reis met de hele familie naar Afrika. Op 13 januari bedankten prins en prinses op televisie voor alle gelukwensen vanuit de bevolking. De geestelijke gezondheid van Juliana liet in de latere jaren niet toe dat ze nog in het openbaar verscheen en in 2004 overleden zowel Juliana als Bernhard.