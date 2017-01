Koningin Elizabeth verschijnt weer in openbaar

SANDRINGHAM - Koningin Elizabeth is voor het eerst in 2017 in het openbaar verschenen. Het Britse staatshoofd woonde zondag een kerkdienst bij in St. Mary Magdalene in Sandringham, samen met haar echtgenoot prins Philip en haar kleinzoon prins William en zijn vrouw Catherine. Ook Catherine's familieleden Pippa, Michael en James Middleton woonden de kerkdienst bij. Dit meldt de BBC.

Door ANP - 8-1-2017, 13:57 (Update 8-1-2017, 13:57)

De Britse vorstin had tijdens de feestdagen last van een ernstige verkoudheid en liet verstek gaan bij de kerkdiensten tijdens kerst en nieuwjaarsdag. Ook haar echtgenoot prins Philip was de dagen voor de kerst ziek.

Het stel reisde vanwege de ernstige verkoudheid niet per trein zoals gebruikelijk, maar per helikopter naar het buitenverblijf Sandringham. Philip was overigens wel in staat de kerstdienst bij te wonen.

Elizabeth en Philip arriveerden zondag bij de kerk in een kastanjebruine Bentley. Veel belangstellenden wachtten de koninklijke familie op.