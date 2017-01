Catherine viert 35e verjaardag in privékring

NORFOLK - Catherine is jarig. De echtgenote van prins William is maandag 35 jaar geworden.

Door ANP - 9-1-2017, 6:47 (Update 9-1-2017, 6:47)

Catherine Elizabeth (Kate) Middleton werd op 9 januari 1982 geboren in een ziekenhuis in Reading. Door haar huwelijk met de Britse prins William op 29 april 2011 kreeg ze haar huidige titel hertogin van Cambridge.

Hoe ze haar verjaardag gaat vieren, is alleen officieus bekend. Kensington Palace doet zoals gewoonlijk geen officiële mededelingen over dergelijke privéaangelegenheden. Op de vraag of er een feest is, antwoordt een woordvoerster van het paleis hier geen informatie over te verstrekken.

Norfolk

Aannemelijk is dat Catherine en William haar verjaardag zondag hebben gevierd in hun landhuis Anmer Hall in Norfolk, samen met de familie Middleton. De Middletons woonden namelijk op zondagochtend de kerkdienst bij in Sandringham, samen met de opgeknapte koningin Elizabeth en prins Philip.

Mogelijk verhuizen William, Catherine en hun kinderen prins George (3) en prinses Charlotte (1) dit jaar naar Kensington Palace in Londen. Het is de bedoeling dat de hertog en hertogin van Cambridge steeds meer taken overnemen van koningin Elizabeth, die in april 91 jaar wordt. Zo werd Kate afgelopen jaar beschermvrouw van de All England Lawn Tennis Club, waar elk jaar Wimbledon wordt gehouden.

Mauritshuis

In oktober bracht Catherine een bezoek aan Nederland. Deze visite begon met een lunch met koning Willem-Alexander in Wassenaar, gevolgd door een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag. In de residentie van de Britse ambassadeur voerde ze een rondetafelgesprek over verslaving en geestelijke gezondheidszorg met professionals van het Trimbos-instituut. Tot slot ging de hertogin van Cambridge nog langs bij jongerenwerkplaats Bouwkeet in Rotterdam. Het bezoek aan Nederland was voor Kate haar eerste buitenlandse solo-optreden.

2017 wordt een bijzonder jaar voor Catherine. Een van de hoogtepunten wordt het huwelijk van haar jongere zusje Pippa Middleton. Pippa trouwt op zaterdag 20 mei met James Matthews in het kerkje van Englefield. Het huwelijksfeest vindt plaats in de achtertuin van de Middletons in Bucklebury.