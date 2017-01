Dubai geeft sportprijs aan prins Ali

DUBAI - De Jordaanse prins Ali, die begin vorig jaar vergeefs een gooi deed naar het voorzitterschap van de wereldvoetbalbond FIFA, is in Dubai geëerd als Arabisch 'sportpersoonlijkheid van het jaar 2016'.

Door ANP - 9-1-2017, 17:16 (Update 9-1-2017, 17:16)

Hij kreeg zijn onderscheiding uitgereikt door kroonprins Hamdan van Dubai, zelf gekozen tot sportpersoonlijkheid van de Verenigde Arabische Emiraten. Prins Ali, zoon van wijlen koning Hoessein en wijlen koningin Alia, kreeg de Mohammed bin Rashid Creative Sports Award onder meer voor zijn strijd tegen corruptie in internationaal voetbal.

"Het is een eer deze prijs te ontvangen", twitterde de Jordaanse prins maandag. Ali's zus prinses Haya is getrouwd met de naamgever van de prijs, emir sjeik Mohammed bin Rashid van Dubai, de vader van de andere prijswinnaar, kroonprins Hamdan.

Die kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn activiteiten in de paardensport endurance, en andere sporten in Dubai en de andere emiraten. "Het was een eer de winnaars te huldigen", meende Hamdan zelf.