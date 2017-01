Henri en Filip krijgen visite van Merkel

BERLIJN - De Duitse Bondskanselier Angela Merkel wacht donderdag twee koninklijke ontmoetingen. In de ochtend wordt ze in audiëntie ontvangen door groothertog Henri van Luxemburg en aan het einde van de middag heeft ze in het Koninklijk Paleis in Brussel een gesprek met de Belgische koning Filip.

Door ANP - 11-1-2017, 16:27 (Update 11-1-2017, 16:27)

Merkel brengt een eendaags werkbezoek aan beide buurlanden ter voorbereiding op de EU-topbijeenkomsten over de toekomst van de Europese Unie die in februari en maart in respectievelijk Malta en Rome worden gehouden.

In Luxemburg staan daarvoor een aantal ontmoetingen en een lunch met premier Xavier Bettel gepland. Daarna reist Merkel door naar Brussel, waar ze ook een eredoctoraat krijgt overhandigd die de universiteiten van Gent en Leuven haar gezamenlijk hebben verleend. Na de ontvangst door koning Filip heeft de Bondskanselier een diner met premier Charles Michel.