Henri ontvangt Angela Merkel

ANP Henri ontvangt Angela Merkel

LUXEMBURG - Groothertog Henri van Luxemburg heeft donderdag bezoek gekregen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa ontvingen haar op het paleis in Luxemburg-stad.

Door ANP - 12-1-2017, 12:50 (Update 12-1-2017, 12:50)

Voor Merkel staat er later donderdag nog een koninklijk bezoek op het programma. Ze reist naar Brussel voor een gesprek met de Belgische koning Filip.

De bezoeken vinden plaats ter voorbereiding op de EU-topbijeenkomsten over de toekomst van de Europese Unie die in februari en maart in respectievelijk Malta en Rome worden gehouden.

Ook Henri en Maria Teresa hebben donderdag nog meer in hun agenda staan. Ze vieren in Luxemburg met verschillende religieuze instellingen het Driekoningenfeest.