ANP Mabel vraagt om onderwijs voor álle meisjes

LONDEN - Prinses Mabel roept via Twitter iedereen op een petitie te ondertekenen van de ONE Campaign die op 8 maart - Wereld Vrouwendag - overal ter wereld persoonlijk wordt overhandigd aan regeringsleiders en staatshoofden. De petitie vraagt hen er voor te zorgen dat de 130 miljoen meisjes die wereldwijd geen onderwijs krijgen de komende jaren wel naar school kunnen.

Door ANP - 12-1-2017, 17:43 (Update 12-1-2017, 17:43)

"Uw onderwijs heeft u gebracht waar u nu bent en en het is in uw macht te zorgen dat miljoenen meisjes ook onderwijs krijgen. Handel nu alstublieft, met de juiste besluiten en maatregelen en voldoende financiële middelen. Laat ons zien dat politici voor het volk kunnen werken, te beginnen met de mensen die het het meest nodig hebben", stelt de petitie.

Armoede is seksistisch is de boodschap. Alle kinderen verdienen goed onderwijs maar in arme landen zijn het in de eerste plaats meisjes die uitgesloten worden van onderwijs. "Als al die meisjes de bevolking van één land vormden, dan zou het in grootte het tiende land van de wereld zijn. Met meer mensen dan Japan of Duitsland."

De boodschap is dat onderwijs de sleutel is tot het ontsnappen aan de armoede. "We kunnen het potentieel van 130 miljoen meisjes niet verkwanselen", aldus de petitie die al is ondertekend door prinses Mabel. Zij zet zich ook via haar organisatie 'Girls Not Brides' in voor verbetering van het lot van meisjes en jonge vrouwen die door kindhuwelijken ook geen kans op onderwijs en een goede opleiding hebben.