ANP Constantijn: meer doen voor startups

DEN HAAG - Prins Constantijn heeft donderdag kritiek geleverd op het in november door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2017. Daarin zijn via een aantal amendementen van VVD'er Aukje de Vries maatregelen opgenomen ten behoeve van startups, beginnende innovatieve ondernemingen.

Door ANP - 12-1-2017, 18:59 (Update 12-1-2017, 18:59)

"Het is een kleine positieve stap voor startups in Nederland, maar het schiet tekort. Regering en parlement moeten meer doen en meer durven!", aldus Constantijn via Twitter. Daar leverde hij commentaar op een beschouwing van DutchBasecamp over de belastingvoornemens. Die moeten, als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, op 1 januari 2018 van kracht worden. Er komt daarmee onder meer voor innovatieve startups de mogelijkheid een deel van het loon van werknemers uit te betalen in de vorm van aandelenopties.

Prins Constantijn is sinds vorige zomer ambassadeur van StartUpDelta2020. De afgelopen dagen was hij met minister Henk Kamp van Economische Zaken en een grote handelsdelegatie in de Verenigde Staten, mede om Amerikaanse techbedrijven naar Nederland te lokken. Constantijn meldde woensdag enthousiast dat startup helper PlugAndPlay in maart een branche opent in Amsterdam.