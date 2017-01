Ook koning Filip krijgt Merkel op visite

BRUSSEL - De Duitse bondskanselier Angela Merkel is donderdag aan het einde van de middag in het Koninklijk Paleis in Brussel ontvangen door koning Filip. Die sprak in een Twitter-boodschap over de uitstekende betrekkingen tussen België en Duitsland.

Door ANP - 12-1-2017, 19:02 (Update 12-1-2017, 19:02)

Eerder op de dag was Angela Merkel ook al ontvangen door Filips neef groothertog Henri van Luxemburg en diens vrouw groothertogin Maria Teresa. De bondskanselier bezocht beide buurlanden ter voorbereiding op EU-toppen in februari en maart en voerde in Brussel en Luxemburg uitvoerig overleg met de premiers Bettel en Michel.

Merkel ontving in Brussel ook een eredoctoraat van de Universiteit Gent en KU Leuven. Dit vanwege 'haar diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen, en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden'.

In hun lofrede noemden rectoren Anne De Paepe (Gent) en Rik Torfs (Leuven) dr. Merkel 'een rolmodel' vanwege haar aanpak van de vluchtelingencrisis en de woorden 'wir schaffen das' in dat verband. Daarmee plaatst ze zich volgens hen mogelijk in het rijtje van historische figuren als Luther King, Gandhi en Mandela.