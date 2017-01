Koning Felipe luncht met koning Salman

RIYAD - De Spaanse koning Felipe heeft zondagmorgen in de residentie van de Spaanse ambassadeur in Riyad een ontmoeting gehad met leden van de in Saudi-Arabië wonende en werkende Spaanse gemeenschap.

Door ANP - 15-1-2017, 14:00 (Update 15-1-2017, 14:00)

"Met uw dagelijks werk levert u een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Saudische bevolking en de groei van de economie van onze beide landen", aldus de koning in een korte toespraak. Ook wees hij erop dat Spanje door zijn geschiedenis nauw verbonden is met de Arabische beschaving, en daarmee goed uitgerust een rol te spelen in Saudi-Arabië.

Felipe is voor een driedaags officieel bezoek in Saudi-Arabië. Op het programma zondag stond ook een ontmoeting met zijn gastheer koning Salman, die de Spaanse koning ook een lunch zou aanbieden. Felipe zou ook gesprekken voeren met de Saudische ministers van handel en financiën.