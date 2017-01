Uitdaging voor genodigden koning

ANP Uitdaging voor genodigden koning

AMSTERDAM - Het is voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima afwachten of dinsdagmiddag om 15.00 uur alle genodigden wel op tijd zullen verschijnen bij hun nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Door ANP - 17-1-2017, 11:46 (Update 17-1-2017, 11:46)

Met name de treinreizigers onder de gasten staan voor een uitdaging door een eerdere stroomstoring in de hoofdstad, waardoor ook het treinverkeer is getroffen. De NS raadt reizigers zelfs aan hun reis naar Amsterdam uit te stellen en ook rond spoorknooppunt Utrecht Centraal waren er problemen.

Voor de nieuwjaarsontvangst nodigde het koningspaar vertegenwoordigers uit de hele samenleving uit, met dit jaar extra aandacht voor het onderwijs. Zo waren bijvoorbeeld twee leerkrachten uit Venlo van het tot 'sportiefste school van Nederland' uitgeroepen Blariacumcollege van plan met de trein naar Amsterdam te gaan en moeten meer genodigden uit uithoeken van het land komen.

Naast de koning en koningin zijn bij de ontvangst ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig. Woensdag zijn ze er weer bij als leden van het corps diplomatique en vertegenwoordigers van internationale organisaties worden ontvangen.