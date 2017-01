Constantijn weet zich in te houden

ANP Constantijn weet zich in te houden

AMSTERDAM - Prins Constantijn wist maandagavond in het praatprogramma van Eva Jinek op de juiste momenten zijn mond te houden wanneer er aan de politiek grenzende uitspraken van hem werden gevraagd. Zo wilde de net uit Amerika teruggekeerde prins wel zeggen de humor van het satirische programma Saturday Night Live goed te vinden, maar over uitspraken en de kwaliteiten van aanstaand president Donald Trump zei hij niets.

Door ANP - 17-1-2017, 12:09 (Update 17-1-2017, 12:09)

Constantijn was uitgenodigd om te vertellen over de vorige week afgesloten handelsmissie met minister Henk Kamp (Economische Zaken) die erop was gericht in Las Vegas en Silicon Valley de aandacht te vestigen op Nederlandse start-ups.

Hij had een rit kunnen maken in een zelfrijdende auto en had als suggestie meegegeven het besturingsmechanisme aan te passen aan de nationaliteit en bijbehorende rijstijl van de inzittende. Dus een wat expressievere rijstijl voor een Italiaan, compleet met veel getoeter en, zo beeldde de prins uit, een naar beneden gerold raam en een bepaald handgebaar om ontstemming te laten blijken. De ontwerper die hem een volgens de Amerikaanse normen rustig rijdend exemplaar had laten zien, zou er over nadenken, zo vertelde Constantijn lachend.

De reis was succesvol geweest en Constantijn, sinds vorig jaar start-up-ambassadeur, merkte op dat het in de VS zoveel makkelijker was om contacten te leggen tussen beginnende ondernemers en bijvoorbeeld financierders en bestaande bedrijven. "Iedereen wil elkaar helpen."