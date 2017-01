Elizabeth gaat op traditionele theevisite

SANDRINGHAM - Koningin Elizabeth heeft donderdag een traditie in ere gehouden. Ze heeft bij haar vakantieverblijf Sandringham House een bezoek gebracht aan de dames van de lokale afdeling van de Britse vrouwenorganisatie Women's Institute.

Door ANP - 19-1-2017, 18:22 (Update 19-1-2017, 18:22)

De koningin is erevoorzitter van de nationale Women’s Institute Federation en gaat wanneer ze in de winter enkele weken op Sandringham huist, al zo'n 74 jaar even langs voor een kopje thee en een praatje.

Elizabeth (90) verscheen in een zeer opvallende magenta mantel bij haar theevisite, waar de dames blij waren dat de vorstin na haar stevige verkoudheid toch weer kwam opdagen. Het was het derde publieke optreden van de koningin dit jaar, na twee eerdere kerkbezoeken op zondag. Volgende week staat er een bezoek aan een tentoonstelling in Norwich in de agenda.